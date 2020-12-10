Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor
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Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor

10.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:09
Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi 40 ailenin daha deprem kabusuna son verdi.

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi 40 ailenin daha deprem kabusuna son verdi.

Deprem hazırlıklarını kararlılıkta sürdüren Büyükçekmece Belediyesi İlçede deprem riski taşıyan 22 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine öncülük etti.

Büyükçekmece Belediyesi ve vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen gün eski ve riskli yapıların yerini modern yapılar alıyor. Özellikle ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlık kazanırken değişim ve dönüşümün en hızlı ilerlediği mahalle ise Atatürk Mahallesi. Mahallenin önemli bir bölümünde kentsel dönüşüm çalışması tamamlanırken, risk arz eden yapılar tahliye edilerek yıkılıyor. Büyükçekmece Belediyesi de binasını yenilemek isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlarken, teknik anlamda da destek veriyor. Kentsel dönüşüm kapsamında dün de Atatürk Mahallesi Akevler Sitesi'nin yıkımına başlandı. Belediye ekiplerinin gözetiminde yıkımına başlanan 5 katlı ve 5 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yerine son teknoloji kullanılarak depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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