Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama
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Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama

Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

22.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:03
Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama

Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.


Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açılamada, "İlçemiz Veysel Karani Caddesi Ata Sokakta bulunan bir binanın 3. katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olayı meydana gelmiştir. Patlama sonucu oluşan yangında yaralanan İ.G. isimli vatandaşımız 112 ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmış olup gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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