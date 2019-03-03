Büyükçekmece, İstanbul'un Turizm Bölgesi Olacak"
- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşması "Büyükçekmece, İstanbul'un turizm bölgesi olacak"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt...
- Programdan detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşması "Büyükçekmece, İstanbul'un turizm bölgesi olacak"
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'nin İstanbul'un turizm bölgesi olacağını vurgulayarak, "Büyükçekmece, İstanbul'un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve işadamlarımız için önemli hale gelir." diye konuştu.
Kaynak: AA