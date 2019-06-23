BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Okuldan detaylar
-Çekici detayı
-itfaiye aracından detay
-Toma'dan detay
-Polislerden detaylar
-Büyükçekmece belediyesinin seçim için kurduğu çadırdan detay
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri