BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Okuldan detaylar
-Çekici detayı
-itfaiye aracından detay
-Toma'dan detay
-Polislerden detaylar
-Büyükçekmece belediyesinin seçim için kurduğu çadırdan detay


 


Kaynak: DHA
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