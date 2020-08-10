Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düştü; son durum havadan fotoğraflandı İSTANBUL barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede.

İSTANBUL barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.

İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.

- İstanbul

Kaynak: DHA