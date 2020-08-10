Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düştü; son durum havadan fotoğraflandı
İSTANBUL barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede.
10.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:03
İSTANBUL barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.
- İstanbul
İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.
- İstanbul
Kaynak: DHA