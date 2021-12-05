BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU (Ölen kadının fotoğraflarıyla)

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğu belirlenen cesedi, babası teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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-Ölen kadının fotoğrafları

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