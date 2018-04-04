BÜYÜKÇEKMECE'DE "HİDROJEN SİYANÜR" ALARMI...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

" Ben, İstanbul'un en önemli havzası olan Büyükçekmece su toplama havzasının korunmasından korkmaya başladım. Bu bir vahşet. Hem kaçak hafriyat dökümünden hem de zehirli kimyasal atık maddelerin dökümünden ötürü Büyükçekmece göl havzası büyük bir tehdit altında"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Büyükçekmece'de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyun ve tavuklar öldü. Bölge karantinaya alındı. AFAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda, hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı.

Kamiloba Mahallesi TEM Otoyolu'nun bitişiğindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Alana yayılan sıvı madde nedeniyle bölgede otlayan 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

AFAD'ın yaptığı incelemelerde kimyasal maddenin siyanür hidrojen siyanür olduğu tespit edildi.

Ölen hayvanlar ise kepçe ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

SİYANÜRÜN KARIŞTIĞI TOPRAK İMHA EDİLECEK

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Hidrojen siyanürün yayıldığı alandaki toprak, kepçelerle kazılarak imha edilmek üzere kamyonlara yükleniyor.

"BU BİR ÇEVRE KATLİAMI"

Çalışmaları yerinde takip eden Çevre Koruma Müdürü Çağlayan Gürsel, "Dün öğle saatlerinde bir tanker TEM Otoyolu'ndan alana kimyasal madde boşaltmış. Yapılan incelemelerde maddenin hidrojen siyanür ve formaldehit olduğu tespit edildi. Bu zehirli madde. Tarım topraklarına inmiş durum. Kirlenmiş toprağı temizlemeye çalışıyoruz. Kamyonlara yükleyip imha edeceğiz. Bu bir çevre katliamı" diye konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise "Bu insanlıktan nasibini almamış kişiler, 3-5 kuruş uğruna, çok özel şartlarda imha edilmesi gereken atığı Büyükçekmece göl havzası boş diye getirip buraya dökebiliyorsa; yarın TEM Otoyolu'ndan Büyükçekmece Gölü'nün tam ortasına dökerse ne yapacağız? Daha önce de Büyükçekmece'de buna benzer olaylar yaşanmıştı. Ben, İstanbul'un en önemli havzası olan Büyükçekmece su toplama havzasının korunmasından korkmaya başladım. Bu bir vahşet. Hem kaçak hafriyat dökümünden hem de zehirli kimyasal atık maddelerin dökümünden ötürü Büyükçekmece göl havzası büyük bir tehdit altında" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Alanda çalışan iş makineleri

-Röpler.

-Kimsayal dökülen alandan detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Ölen hayvanlar

-Halim Binici ile röp.

-Özel kıyafetlerini giyip inceleme yapan ekipler

-Hayvanların gömülmesi

-Genel ve detaylar

04.04.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180404070