Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı
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Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı Büyükçekmece E-5'te feci olay: 2 yaralı Büyükçekmece'de otobüs durağına tam yanaşmadan yolcu indirip bindirmesi esnasında emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarparak ağır yaraladı.

Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı

Büyükçekmece E-5'te feci olay: 2 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de otobüs durağına tam yanaşmadan yolcu indirip bindirmesi esnasında emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarparak ağır yaraladı. Yaşanan feci olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine gidişte yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşan belediye otobüsü durağa tam yanaşmadan kapılarını açtı. Bu sırada otobüse yanaşan 2 erkek yolcuya emniyet şeridinden son sürat gelen ehliyetsiz sürücü hususi aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yola, diğeri kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahalenin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumları ağır yaralanan iki vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Olay anında orada bulunan Emrecan Ertürk gördüklerini anlatarak, "Burada otobüs yolcu indiriyordu. Beyaz araç emniyet şeridinden geliyordu. Durakta bekleyen 2 yolcu vardı. Araç onları fark etmedi ve bir anda çarptı. Çarptıkları yolculardan birisi yola fırladı diğeri kaldırıma çarptı. Çarpan sürücünün de ehliyeti yokmuş. Ambulansı aradık geldiler. Yolun ortasında yatan adamın durumu ağırdı alnı açılmıştı. Kaldırımda yatan arkadaşın da kafasında kırıklar vardı. Ambulans geldi onları götürdü. Otobüs emniyet şeridinin diğer tarafındaydı. Durağa tam sıfır değildi. Üst geçit kullanılmadığında da burada buna benzer kazalar oldu" dedi.

Feci olay otobüs kamerasında

Yaşanan feci olay ise otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin başında otobüsün durağa doğru gelmesi, kapılarını açması ve yolcuların otobüse yaklaşmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise aracın son sürat gelip 2 yolcuya çarptığı görülüyor.

Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı
Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı
Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı
Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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