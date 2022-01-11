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Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri kırarak refüje girdi Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak karşı bariyerlere kırarak refüje girdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri kırarak refüje girdi

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak karşı bariyerlere kırarak refüje girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Güzelce mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 59 FB 721 plakalı kamyon sürücüsü Büyükçekmece istikametine seyir halindeyken yağışlı havadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp, refüje girdi. Kaza sonrası sesi duyan çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü kazadan sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazada kamyonun karşı şeritten bir anda bariyerlere çarptığı görülüyor. Yaşanan olay sonrası duran trafik, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

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