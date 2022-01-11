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Son dakika haberi! Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

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Son dakika haberler: Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak karşı bariyerlere kırarak refüje girdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak karşı bariyerlere kırarak refüje girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Güzelce mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 59 FB 721 plakalı kamyon sürücüsü Büyükçekmece istikametine seyir halindeyken yağışlı havadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi. Kaza sonrası sesi duyan çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü kazadan sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun karşı şeritten gelip bariyerlere çarptığı görülüyor. Yaşanan olay sonrası kapanan yol, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Son dakika haberi! Büyükçekmece E-5'te feci kaza kamerada

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