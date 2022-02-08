Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. - Haberler
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Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Haber

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