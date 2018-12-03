Büyükçekmece, Dünya Festivaller Birliği'ne Ev Sahipliği Yaptı

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyaya adını duyuran Büyükçekmece Belediyesi, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu Avrupa Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Avrupa'nın dört bir yanından Büyükçekmece'ye gelen FIDAF (Dünya Festivaller Birliği) konukları, kültür ve sanatın gelişmesine katkıda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.

FIDAF Onursal Başkanı olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Eser Otel'de düzenlenen toplantıya katılarak gelecek dönemde hayata geçireceği kültür ve sanat projelerini katılımcılara anlattı.

"Kültür ve sanatın toplum hayatındaki yerini iyi bilen bir belediyeyiz"

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Başkanı Gürhan Ozanoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kültür ve sanatın toplum hayatındaki yerini iyi bilen bir belediyeyiz. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni her geçen gün büyütmemizin de altında yatan gerçek budur. Bu federasyonu kurarak dünya kültürüne ve dünya kültürlerinin kaynaşmasına çok büyük bir değer kattınız. Yaklaşık 18 ülkeyle başladığınızı ifade etmiştiniz şimdi ise 5 kıtadan 85 ülkenin katıldığı bir organizasyon olmanız başarınızın en güzel göstergesidir. Özellikle halk danslarının gençlikle buluşması kültürlerin birbirlerine kucaklaşması bakımından en önemli kültür faaliyetidir. Hem FIDAF Onursal Başkanı olarak hem de Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak, Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin başkan ve yöneticileri olarak FIDAF'a çok önem veriyoruz. Dünya dans festivallerine ve dünya kültürüne katkı sağlayacağınızı biliyorum ve bu yolda bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Büyükçekmece'ye geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

17 ülkenin temsilcileri katıldı

30 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihlerinde Büyükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna, Hırvatistan, Romanya, Hollanda ve Türkiye'den temsilciler katıldı. Avrupa Konseyi Toplantısı gündeminde 2019-2020 yılları arasında gerçekleşecek uluslararası - İSTANBUL