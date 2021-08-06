Büyükçekmece'den Marmaris'e destek
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Büyükçekmece'den Marmaris'e destek

Büyükçekmece'den Marmaris'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediyesi, Antalya Manavgat'tan sonra Muğla Marmaris'te de yangınzedelerin yanında oldu.

Büyükçekmece Belediyesi, Antalya Manavgat'tan sonra Muğla Marmaris'te de yangınzedelerin yanında oldu.

Büyükçekmece Belediyesi, yangın bölgelerinde görev yapan ekipler, gönüllüler, yangından etkilenen vatandaş ve hayvanlar için ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan malzemeler yola çıktı.

Marmaris ve çevresinde yangından etkilenen bölgelerden gelen talep doğrultusunda acil ihtiyaç duyulan malzemeler gönderildi. Jeneratör, elektrikli ağaç testeresi, ateşe dayanıklı çizme ve ayakkabı, koruyucu gözlük ve eldiven, yangın söndürme tüpü, baret, ilk yardım seti, el feneri ve içme suyu gibi malzemeler Marmaris ve çevresinde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildi.

"Destek olmaya devam ediyoruz"

8 gün boyunca süren yangınların tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını ve yangınların söndürülmesi için büyük bir mücadele ortaya koyulduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: "30 kişilik arama kurtarma ekibimiz BAKUT bir haftadır Manavgat ve köylerinden sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Marmaris ve çevresinde yangınzedelerin ihtiyaç duydukları malzemeleri de belediye ekiplerimiz bölgeye ulaştırdı. Ciğerlerimizi yakan bu felaketin bir an önce sonlanmasını diliyorum. Yaraların sarılması için tüm gayretimizle destek olmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'den Marmaris'e destek
Büyükçekmece'den Marmaris'e destek
Büyükçekmece'den Marmaris'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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