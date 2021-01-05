Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonunda hareketli anlar

İSTANBUL 'da Esenyurt, Büyükçekmece , Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı.

3 katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sırasından polis köpeği Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kişinin üzzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan 36şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU