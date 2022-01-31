BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'deki taşlı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edileceği öğrenildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yabancı uyruklu iki aile arasındaki 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 şahsın ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, dün 18.15 sıralarında Büyükçekmece Ulus Mahallesi Vatan Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile ellerine aldıkları taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldırınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Yabancı uyruklu şahısların kavga ettiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralı A.D. ve A.D. ile bir işyerine sığınan yaralı M.W.D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmaların neticesinde kavgayı A.D. ile A.D. isimli yabancı uyruklu evli çift ile I.A.A., T.D., A.D. ve M.W.D. arasında gerçekleştiğin belirleyerek şahısları gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslardan A.D. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılırken, kavgaya karışan diğer 5 kişinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.