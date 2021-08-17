Son dakika haberi! Büyükçekmece'deki narkotik operasyonu kamerada

Son dakika haberleri... BÜYÜKÇEKMECE'de önceki gün uyuşturucu madde imal edildiği yönünde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

BÜYÜKÇEKMECE'de önceki gün uyuşturucu madde imal edildiği yönünde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Baskında, 14 kilo 350 gram metamfetamin,1 kilo 570 gram kristal metamfetamin, 13 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Büyükçekmece'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" yaptığı tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi. Ekiplerce adrese düzenlenen baskında yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram metamfetamin, 1 kilo 570 gram kristal metamfetamin, 13 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi. Baskının düzenlenen evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, polisin şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

9 AĞUSTOS VE 15 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 988 ŞÜPHELİ YAKALANDIÖte yandan, 39 ilçe emniyet müdürlüklerince 9 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; 988 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 16 kilo 52 gram esrar, 10 kilo 5 gram sentetik kannabinoid, 92 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 6 bin 895 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 133 kök hint keneviri, 2 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 988 şüpheliden 79 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı