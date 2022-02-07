(ek bilgiyle) Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor - Haberler
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(ek bilgiyle) Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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(ek bilgiyle) Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

BÜYÜKÇEKMECE'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Ayrıca cesedin üzerinden bir miktar para, Ali Şimşek adına düzenlenmiş sahte kimlik, otomobil anahtarı ve alışveriş faturaları çıktığı kaydedildi.

Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Büyükçekmece, Yerel, Güncel, Haber

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