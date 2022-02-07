(ek bilgiyle) Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel