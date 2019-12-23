Büyükçekmece'deki cinayet şüphelisi tutuklandı

23.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58

Büyükçekmece'de tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde arkadaş olan Ahmet Ü. (30) ile Hüseyin Kılıç (29) arasında telefon görüşmesinde tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ahmet Ü. 7 Eylül'de otomobille Kılıç'ın bulunduğu yere gidip uzun namlulu silahla ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, 33 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, vuran kişinin Ahmet Ü. olduğunu ve yanında B. B.'nin (22) bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin, Büyükçekmece'de 14 Aralık'ta yaptığı operasyonda Ahmet Ü. ile B. B. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusundan ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Ü. tutuklandı, B. B. serbest bırakıldı.

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan maktul Hüseyin Kılıç'ın "hırsızlık" suçundan 11 kaydı, Ahmet Ü'nün de "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından çok sayıda kaydı, B. B.'nin ise "Kişilerin huzur ve sukununu bozma" suçundan kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA