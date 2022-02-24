Büyükçekmece'deki çifte cinayette 5 sanığa "töre saikiyle öldürme" davası

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini ve erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici alet ve 7 silah yaralanması sonucunda ölü bulunduğu kaydedildi.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin, vücudunun muhtelif yerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek, aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, maktulün eşi sanık Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla diğer maktul Denli'yi öldürdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, zorla bindirdikleri araçtan maktul Adalet Bike'yi D-100 kara yolun sol şeridine attıkları, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin kullandığı araçla da üzerinden geçerek kadını öldürdükleri ifade edildi.

Eşinin araçtan düştüğünü görmediğini savundu

Sanık Mahmut Bike, iddianamede yer verilen ifadesinde, Adalet Bike ile 2014'te evlendiklerini, olayı birlikte gerçekleştirdikleri sanıklardan Fırat Bike'nin kardeşi, Furkan Özcan'ın kardeşinin arkadaşı, Selahattin Erbek'in eşinin ağabeyi, Öznur Erbek'in ise eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi.

Cezaevinden 2021 yılı ocak ayında çıktığını, 16 Haziran'da eşinin sosyal medyada biriyle mesajlarını görmesi üzerine bunu eşinin ailesi ile kardeşine anlattığını ve anlaşmalı boşanmayı konuştuklarını belirten Mahmut Bike, eşinin telefonunun konum bilgisine bakarak diğer sanıklarla olay yerine gittiğini anlattı.

Olay yerinde eşiyle gördüğü maktulün kendisine küfür ettiğini ve boğuşmaya başladıklarını savunan sanık, maktulün kendisine bıçak çektiğini, kardeşinin yardımıyla aldığı bıçağı salladığını, sonrasında da araçtan silahını alıp maktule rastgele ateş ettiğini kaydetti.

Sanık, eşini ve sanıklardan Öznur Erbek'i de alarak araca bindiklerini, kardeşinin de başka bir araçla arkalarından geldiğini ifade ederek, ilerlerken arka kapının açıldığını, bir süre sonra eşinin araçta olmadığını, nasıl düştüğünü de görmediğini öne sürdü.

Eşinin öldüğünü haberlerden öğrendiğini iddia eden sanık, olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Sanıklar, birlikte suç işleme iradesiyle eylemlerini gerçekleştirdi

İddianamede, sanıkların eylemlerini, birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri, asli ve maddi fail oldukları, üzerlerine atılı "töre saikiyle kasten öldürme" suçunu işledikleri vurgulandı.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, maktuller Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.