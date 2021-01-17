Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı
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Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı

17.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:09
Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü.

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün başladı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden biri de Büyükçekmece oldu. Gece de yağan, Büyükçekmece'yi kaplayan kar   havadan fotoğraflandı.


- İstanbul
Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı
Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı
Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı
Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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