Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı
17.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:09
İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü.
İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Büyükçekmece'deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün başladı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden biri de Büyükçekmece oldu. Gece de yağan, Büyükçekmece'yi kaplayan kar havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe