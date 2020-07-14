Büyükçekmece'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de TEM otoyolu kenarında erkek cesedi bulundu.
14.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:12
Büyükçekmece'de TEM otoyolu kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikameti Beylikçayır Viyadüğü mevkisinde yol temizliği yapan karayolları ekipleri, yol kenarında ağır koku gelen bir poşet gördü.
Poşeti açan ekipler, içinde parçalanmış bir erkek cesedini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekibi, bölgeyi güvenlik şeridine çekerek inceleme yaptı.
Kaynak: AA