BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de yoğun sis

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece'de sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle E-5 Karayolunda sürücülerin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Büyükçekmece'deki binalar sisin arasında kayboldu.