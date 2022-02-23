Büyükçekmece'de yoğun sis
İhlas Haber Ajansı, Şaban Tektaş - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Büyükçekmece'de yoğun sis Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Büyükçekmece'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de yoğun sis
Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
İSTANBUL - Büyükçekmece'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece'de sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle E-5 Karayolunda sürücülerin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Büyükçekmece'deki binalar sisin arasında kayboldu.