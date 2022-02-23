Büyükçekmece'de yoğun sis - Haberler
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Büyükçekmece'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı, Şaban Tektaş - Yerel
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- Büyükçekmece'de yoğun sis Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Büyükçekmece'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de yoğun sis

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece'de sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle E-5 Karayolunda sürücülerin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Büyükçekmece'deki binalar sisin arasında kayboldu.

Büyükçekmece'de yoğun sis

Büyükçekmece'de yoğun sis

Büyükçekmece'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Yerel

Büyükçekmece, İstanbul, Yerel, Haberler

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