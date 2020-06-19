Büyükçekmece'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti Büyükçekmece ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki torunuyla Kordonboyu Caddesi'nde yürüyüşe çıkan 67 yaşındaki Doğan Erişek, aniden başlayan sağanaktan korunmak için yol kenarındaki bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada dede ile torunun altında bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Çevredeki bir kafeterya çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Erişek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Erişek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında büyük korku yaşayan torunu ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: AA