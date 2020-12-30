Büyükçekmece'de yılbaşında denetimde şok manzara
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Büyükçekmece'de yılbaşında denetimde şok manzara

30.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:36
Büyükçekmece'de yılbaşında denetimde şok manzara

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama ve yılbaşında öncesinde belediye ekipleri tarafından yeme içme yerlerine yönelik denetleme gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama ve yılbaşında öncesinde belediye ekipleri tarafından yeme içme yerlerine yönelik denetleme gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sokak ortasında çay ocağı önünde vatandaşlara çay servisi yapılan yere rastlandı. İşletmeye idari yaptırım tutanağı uygulandı masalar toplandı.

Yılbaşına ve 4 günlük kısıtlamaya bir gün kala Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yeme içme yerlerine yönelik korona virüs salgını denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde işletme sahiplerine salgın tedbirleri hatırlatıldı. Denetim yapan ekipler cadde üzerinde bir işletmeden diğerine geçerken şok manzara ile karşılaştı. Bir çay ocağı önünde masalarda vatandaşların çay, kahve ve sigara içtikleri görüldü. İşletme sahibi uyarıldı masalar ve sandalyeleri toplatıldı. Öte yandan çay ocağı hakkında idari yaptırım tutağı uygulanacağı öğrenildi.

Denetimlerle ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, herkesin yeni yılını tebrik ettiğini ifade ederek, "4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlarımız yoğunluk gösterebilirler. Biz de tedbirleri şimdiden almaları konusunda uyarılarda bulunduk. Biz bu denetimlerimizi rutin olarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. Denetimlerde genelde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına işletmelerin içeride müşteri bulundurup bulundurmadığı ile ilgili denetimler yapıyoruz. Mesafelerle ilgili de denetimler yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımız kendi sağlıkları açısından bu kurallara uymaları gerekmektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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