Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
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Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı

30.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:44
Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı

Büyükçekmece Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttırırken ilçedeki market, fırın, kafe ve restoranlarda da Covid-19 salgınına yönelik olarak alınan tedbirleri kontrol ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttırırken ilçedeki market, fırın, kafe ve restoranlarda da Covid-19 salgınına yönelik olarak alınan tedbirleri kontrol ediyor.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttıran Ruhsat - Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren market, fırın, kafe ve restoranları tek tek gezerek işletme sahiplerinin Covid -19'a karşı aldığı önlemleri yerinde denetliyor.

Denetimler aralıksız sürecek

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı'nın da yer aldığı denetimlerde sosyal mesafenin korunması, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmelerin aldığı önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Covid - 19 kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeleri ise uyarıldı. Ekipler ayrıca fiyat ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihine yönelikte kontroller gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün denetimleri yılbaşından sonrada periyodik olarak devam edecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
Büyükçekmece'de yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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