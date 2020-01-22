Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

22.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:32

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.



Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA