Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi
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Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.

22.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:32
Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.


Büyükçekmece Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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