Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı

Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeşil alanların fazla olduğu Büyükçekmece'de, herhangi bir yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak drone ile denetleme yapılmaya başlandı.

İstanbul'da yeşil alanların fazla olduğu Büyükçekmece'de, herhangi bir yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak drone ile denetleme yapılmaya başlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen ve süren yangınlar sonucunda bölgelerindeki ormanları ve her türlü yeşil alanı korumaya yönelik tedbirler almaya başladı. Bu tedbirler kapsamında yeşil alanlarda piknik yapanlar, izinsiz ateş yakanlar, kaçak toprak dökümü yapanlar ve zehirli atık maddeleri toprağa karıştıranlar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafınca Büyükçekmece Göl Havzası'nda ve ormanlık alanlarda drone ile tespit edilip para cezasına çarptırılacak.

"Drone çok önemli bir silah bizim için"

Olası bir yangın çıkmasına karşın tedbirlerin arttırıldığını vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Güneyde vuku bulan yangın ve devam etmekte olan yangın bizi maalesef Çok derinden üzdü ciğerlerimiz yandı. Hemen kendi bölgemizde tedbirlerimizi çoğalttık. Büyükçekmece'de birçok yerde ormanlar var. Orada piknik yapan insanlar var, zaman zaman ateş yakıyorlardı. Onların uyarılması ve yasağın uygulanabilmesi için artık drone ile takip etmeye başladık. Drone çok önemli bir silah bizim için" açıklamasında bulundu.

Sözlerine Büyükçekmece'de kaçak yapılaşmada kuş uçurtulmadığını vurgulayarak devam eden Başkan Akgün, "Kaçak toprak dökümünü, Kaçak ağ balıkçılığını, Büyükçekmece Baraj Gölü'nde yapılan yanlış uygulamaların tamamını bertaraf etmek için bizim en büyük silahımız artık drone oldu. Bölgemizde, ormanlarımızda, yeşil alanlarımızda bir tane duman çıkmıyor. Güneyde dumanı görünce kuzeyde ne yapacağımızı şaşırmadık ama çok etkilenerek hemen can havliyle ne yapmamız gerekir dedik ve çözüm, bunları olduk. Yangın anlamında bize zarar verebilecek her türlü tedbiri aldık. Kaçak yapılaşmayı, kaçak toprak dökümünü, zehirli madde dökümünü, kaçak avlanmayı yüzde 90 engelledik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Ece Erken Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükçekmece'de yangın tehlikesine karşı drone ile önlem alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:12:40. #1.16#

title