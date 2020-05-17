BÜYÜKÇEKMECE'DE YANARAK 6. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ (1) Büyükçekmece'de bir kadın apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de bir kadın apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü. Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü dökümü: ------------------Cesetten görüntü-Polisin cesedin üstünü örtmesi

-Apartmandan görüntü

- İstanbul

Kaynak: DHA