Büyükçekmece'de yanan kadının 6'ıncı kattan yere düştüğü anlar kamerada Büyükçekmece'de yanan kadının 6'ıncı kattan yere düştüğü anlar kamerada Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadının oturduğu evin 6'ncı katından yanarak yere düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de yanan kadının 6'ıncı kattan yere düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadının oturduğu evin 6'ncı katından yanarak yere düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın adete alev topu gibi düştüğü ve yerde yanmaya devam ettiği de görülüyor.

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Kadının düşme anı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın adete alev topu gibi yere düştüğü görülüyor. Kadının yere düştükten sonra yanmaya devam ettiği de görülüyor.

Kaynak: İHA