Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı - Haberler
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Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yan dönerek yolu kapadı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yan dönerek yolu kapadı. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif yaralanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ADS plakalı TIR'ın sürücüsü Halil Özdemir, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan TIR, bir süre sonra dönerek yolu ulaşıma kapadı. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan dönen TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Polis, Kaza, Güncel, Haber

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