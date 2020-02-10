Büyükçekmece'de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan erkek cesedi buldu
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Büyükçekmece'de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan erkek cesedi buldu

Büyükçekmece'de bulunan bir viyadüğün altından yabancı uyruklu çıplak erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:22
Büyükçekmece'de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan erkek cesedi buldu

'de bulunan bir viyadüğün altından yabancı uyruklu çıplak erkek cesedi bulundu. Şahsın incelemesinde vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.


İddiaya göre, Büyükçekmek Karaağaç Mevkinde bulunan viyadüğün altında bir vatandaş, cansız erkek gördü. Bir anda panikleyen vatandaş, durumu ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, şahısın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Olay yeri inceme ekiplerinin, incelemeleri devam ederken, cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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