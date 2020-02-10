Büyükçekmece'de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan erkek cesedi buldu

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:22

Büyükçekmece'de bulunan bir viyadüğün altından yabancı uyruklu çıplak erkek cesedi bulundu. Şahsın incelemesinde vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.



İddiaya göre, Büyükçekmek Karaağaç Mevkinde bulunan viyadüğün altında bir vatandaş, cansız erkek gördü. Bir anda panikleyen vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, şahısın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Olay yeri inceme ekiplerinin, incelemeleri devam ederken, cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA