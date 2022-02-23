Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil devrildi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, önceki gece Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşağa hızla giren araç, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince virajı alamayarak devrildi. Sürücünün yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü yaralanmazken, yaşanan kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Dönmeye çalışırken takla atarak elektrik trafosunun önüne düştü"

Kaza anını gören esnaf Mehmet Alp, "Aşağıdan gelen araç, dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak elektrik trafosunun önüne düştü. Şoför kapıyı açtı ve kendi başına dışarı çıktı. Sürücünün durumu iyiydi" dedi.

Soner Vayni ise, "Dün gece saat 11.30 civarı kavşağa giren sürücü, dönememiş ve takla atmış. Genellikle bu kavşakta kazalar oluyor" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aracın virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa