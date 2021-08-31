İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'ndan caddeye girmeye çalışan otomobil sürücüsü vince arkadan çarptı.

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'ndan caddeye girmeye çalışan otomobil sürücüsü vince arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'ndan İnönü Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih A.'nın kullandığı 34 DKT 548 plakalı otomobil D-100 Karayolu'ndan İnönü Caddesi'ne gireceği sırada vince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Fatih A. ile yanındaki arkadaşı yaralanırken otomobilde yangın çıktı. Yaralıları otomobilden çıkartan vatandaşlar polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Fatih A. ile ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kaza ve yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE VİNCE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI - Haberler
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