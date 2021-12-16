Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler - Haberler
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Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler

Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da narkotik ekipleri, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L.'nin kaldıkları adreslere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da narkotik ekipleri, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L.'nin kaldıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda lüks bir villanın üretim merkezine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler villada yaptıkları aramada 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçerdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L.'nin doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde getirdikleri yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaklaşık 2 aylık takibin ardından 3 şüpheliye yönelik geçen Salı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alınırken şüphelilern Büyükçekmece'deki bir villayı üretim merkezine dönüştürdükleri ortaya çıktı.

Ekipler Büyükçekmece ve Bahçelievler'deki 2 ayrı adreste yaptıkları aramalarda metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal sıvı ve kristal ele geçirdi. Ele geçirilen maddelerden 372 kilo 500 gram metamfetamin üretileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.M.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler

Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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