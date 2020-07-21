Büyükçekmece'de uygulamalı kurban kesimi kursu Büyükçekmece Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramında kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek için uygulamalı kurban kesim kursu düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramında kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek için uygulamalı kurban kesim kursu düzenledi. Kursu başarı ile tamamlayanlar sertifika alacak.

İki gün süren kursa 18 yaşından büyük bütün vatandaşlar başvuru yapabildi. Kursun ilk gününde İslami kurban kesimine yönelik dini bilgiler eğitimi ve iş güvenliği eğitimi verildi. Kursun ikinci ve son gününde ise uygulamalı olarak kurban kesim eğitimi uzman kasaplar tarafından verildi. Kurban kesiminin incelikleri ve İslami usullere göre kurban kesiminin nasıl olması gerektiği detaylı bir biçimde anlatıldı. Eğitimler sırasında kursiyerler akıllarına takılan soruları eğitimcilere sorma fırsatı da buldu. Kursa yaklaşık 100 kişilik bir katılım oldu.

Kursa katılan vatandaşlardan Sadrettin Peksoy, "Kurban kesimi yapmak için müracaat ettik. Temiz ve helal kesimi öğrenmek için buraya başvurduk. Sayın başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hayvana eziyet etmemek için başvurduk inşallah başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA