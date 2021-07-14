Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı

Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın ağırlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın ağırlandı.  

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt Arkın Filmi' gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi.

Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" dedi.

"ZOR TUTUYORUM KENDİMİ, ÇOK DUYGULANDIM"Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım. Oğlum da burada. Zor tutuyorum kendimi, çok duygulandım. Kişilikli, karakterli bir insan yani çok çalıştı. Çok azimli, çok hırslı. Kolay bir iş değil film çekmek, çok zordu. Yokluklar içinde film çektiler ama severek yaptılar işlerini. Hep ayrı geçirdik hayatımızı. Çünkü bu kadar filmi elde etmek kolay bir şey değildi. Ne bayram bildik, ne seyran bildik. Bu benim fedakarlığım biraz" dedi.

- İstanbul
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kadir Doğulu Petek Dinçöz
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükçekmece'de 'Ustalara Saygı' gecesinde Cüneyt Arkın ağırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 23:49:56. #1.15#

title