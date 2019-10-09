Büyükçekmece'de "üreten eller" hünerlerini sergiledi

09.10.2019 17:28

Büyükçekmece'de Halk Akademisinde eğitim alan öğrenciler 'Üreten Eller El Sanatları Sergisi' ile hünerlerini sergiledi.



Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi öğrencileri, 1 yıl boyunca kendi elleri ile ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini "Üreten Eller El Sanatları Sergisi"nde sergiledi. Örgü, ahşap, nakış, tel kırma gibi yüzlerce çalışmaların sergilendiği serginin açılışı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşti. Halk Akademisi öğrencileri açılışta Akgün'e keçeden ürettikleri el figürünü hediye etti. Sergide bin 876 kursiyerin 20 branşta ortaya çıkarttığı çalışmalar yer aldı.



"Birçok aile almış olduğu becerilerle aile mutfağına katkı sağlıyor"



Üreten Eller El Sanatları Sergisi'nin açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi önemli faaliyetlerinden Halk Akademimizde öğretmen ve öğrencilerimizin ortaya koymuş olduğu her biri birbirinden güzel anlamlı ve el emeği göz nuru sanat eseri niteliğindeki üretilenleri görmeye başladık. Ben de heyecanla hepsini takip ediyorum. Yıllardır ısrarla hayat boyu eğitime önem vermenin sonucunu görüyoruz. Mahsulünü alıyoruz. Birçok aile almış olduğu becerilerle elde etmiş olduğu imkanlarla aile mutfağına katkı sağlıyor. Yapıyor, üretiyor, satıyor. Halk Akademisinin hayat boyu eğitim bölümü toplumumuzun çok örnek aldığı şeylerden oluşuyor. Ben de bizzat bunu yakından takip ediyorum. Her sene geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni mekanlar açmaya çalışıyoruz; çünkü halkın buna çok ihtiyacı var" dedi.



"Sağlıklı örgü oyuncaklar yapıyoruz"



Annelerin örme bebeklere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sema Okyürek, "Sağlıklı örgü oyuncaklar yapıyoruz. Hiçbir kanserojen içermeyen tamamen doğal pamuk ipliğinden örülmüş örgü oyuncaklar yapıyoruz. Süresi değişiyor 1 gün olan da var 1 ay olan da var. Anneler çocuklarına babaanneler torunlarına herkes örmek istiyor. Çok ilgi var teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Çok sağlıklı ben de kursa katılacağım"



Örme bebekleri çok beğendiğini belirten Sevilay Eryılmaz, "Çok sağlıklı ben de kursa katılacağım. Torunlarıma çocuklarıma eşime dostuma yapacağım. Çok seviyorum gözümü hiç alamıyorum. Belki sabaha kadar izin verseler izleyebilirim. Çok hoşlar ne kadar güzeller" ifadelerini kullandı.



"Hem bize hem onlara terapi oluyor"



Yapılan el işlerinin hem öğrencilerine hem öğretmenlere terapi gibi geldiğini söyleyen Kamuran Kutluay, "Hepimiz burada gönüllü eğitmenleriz. 20 yıldır Büyükçekmece Halk Akademisinde görevliyim. Öğrencilerimizin 1 yıllık yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Haftada 1 gün çalışan öğrencilerimiz bunları yaptılar. Gerçekten hepsi çok gururlular hem bize hem onlara terapi oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA