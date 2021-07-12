Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtarak yere attığı ve üstüne bastığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtarak yere attığı ve üstüne bastığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, sahildeki özel bir işletmenin girişindeki Türk bayrağını yırtarak yere attığı ve üstüne bastığı iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Z.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı