Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi yakalandı
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Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi yakalandı

Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı duran Türk bayrağının bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada İran uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.M.'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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