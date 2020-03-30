Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi
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İçişleri Bakanlığı, Büyükçekmece, Zabıta, Araç, Yerel

Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi

Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele kapsamında taksiler ve toplu ulaşım araçları için aldığı kararlara yönelik denetleme gerçekleştirdi.

30.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:02
Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi

Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele kapsamında taksiler ve toplu ulaşım araçları için aldığı kararlara yönelik denetleme gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele kapsamımda tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ve taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanmasına yönelik olarak tek-çift plaka uygulanmasını denetledi.

Kurallara uymayanlara tutanak tutuldu

Yapılan denetimler esnasında ticari taksilerin tek-çift plaka uygulamasına uyduğu görülürken, bazı özel halk otobüsleri ve dolmuşların ruhsatlarında belirlenen yolcu sayısının yüzde 50'sinden fazla yolcu aldığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, otobüs ve dolmuş şoförlerine, halk sağlığının korunması için kurallara uymaları gerektiğini hatırlattı. Araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 50'si oranında yolcu taşınacak kararını ihlal edenlere ise tutanak tutuldu. Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara uygun yolcu taşıyan araç şoförlerine de teşekkür etti.

Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi

Kaynak: İHA

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Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi
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