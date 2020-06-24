Büyükçekmece'de tehlikeye aldırmadan hortumda selfie çektirdiler BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde dün ortaya çıkan hortumda tehlikeye aldırmayanlar araçlarını durdurarak selfie çektirdiİstanbul'da dün yağmur ve dolu etkili oldu.

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde dün ortaya çıkan hortumda tehlikeye aldırmayanlar araçlarını durdurarak selfie çektirdi

İstanbul'da dün yağmur ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de hortum ortaya çıktı. Hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı kişiler tehlikteye aldırış etmeden selfie çektiler. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA