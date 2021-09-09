BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ GEÇİŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ GEÇİŞ

BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ GEÇİŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de bir bina inşaatı nedeni ile kaldırım kapatılınca yayalar, caddede yürümek zorunda kaldı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir bina inşaatı nedeni ile kaldırım kapatılınca yayalar, caddede yürümek zorunda kaldı. Araçların hızlı geçtiği caddede tehlike atlattıkları şikayetinde bulunan Kerem Güreş, "Yolu kapattılar, geçemiyoruz. Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz" dedi.

Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yapılan binanın inşaatı nedeniyle cadde kenarındaki kaldırım kapatıldı. Kendileri için yürüyecek alan bulamayan yayalar ise araçların hızlı şekilde kullandığı caddenin ortasında yürümek zorunda kalarak tehlike atlatıyor. Caddenin ortasında yürümek zorunda kalan yayaların o anları kameraya yansırken, vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi.  "ARABA ÇARPACAK DİYE KORKUYORUZ"Yolda yürümek zorunda kaldıkları için araba çarpmasından korktuğunu söyleyen Kerem Güreş, "Burada inşaat var. Yolu kapattılar, geçemiyoruz. Yürürken araba çarpacak diye korkuyoruz. Burada herhangi bir kasis yok, set yok. Hızlı geçiyorlar. Yürüyemiyoruz, araba çarpacak diye hep korkumuz var. Bir de buraya gördüğünüz gibi park ediyorlar. Hiç yürüyüş yerimiz kalmıyor" ifadelerini kullandı.Yoldan geçen bir yaya, "Mecbur oradan geçiyoruz. 7-8 aydır kaldırımız kapalı. Devamlı buradan geçiyoruz ama şikayette de bulunmadık" diye konuştu. Yaya Orhan Şefoğlu ise, "Tedirgin oluyorum. Geçerken o nesne yıkılıp ağıma takıldı mesela, onu kaldırdım. Türkiye'nin her tarafında bu durum var" diye konuştu. 

"15 METRE KADAR BİZİM SINIRIMIZ"

İsmini açıklamak istemeyen inşaat firması yetkilisi ise zaman zaman kaldırımı kapattıklarını söyleyerek, "İnşaatımız yaklaşık 5-6 aydır sürüyor. İnşaat zaten doğası gereği bazı malzemeler yükleniyor, çalışmalar yapılıyor. Belirli tedbirler alınıp ondan sonra inşaat yapılıyor. Zaten inşaattan 15 metre kadar bizim sınırımız içerisinde. Biz kendi sınırlarımız içerisinde çalışma yapıyoruz. İnşaatın tam önünden de insanlar geçemez. Tehlikeli bir durum oluşur. Bu da bizim için hoş bir şey değil.  O yüzden biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Kendi sınırlarımız içerisinden çalışma yapıyoruz. Biz vatandaşa geçiş payı bırakıyoruz ama yukarıda söküm ya da tehlikeli bir durum olduğu zaman biz bu sınırı biraz ileri çekiyoruz. Tehlike durumu geçtiği zaman sınırı çekip insanların geçmesini sağlıyoruz. Koyduğumuz konteyner de sınırımızın içerisinde" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Marcao Fatih Terim Ünal Karaman Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ GEÇİŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:07:44. #1.14#

title