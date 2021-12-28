Büyükçekmece'de tartıştığı genci bıçakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Büyükçekmece'de tartıştığı genci bıçakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesinde tartıştığı genci göğsünden bıçakla yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesinde tartıştığı genci göğsünden bıçakla yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde yaşanan ve yabancı uyruklu Ensar H'nin (17) göğsünden bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan olaya

ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, siteye misafir olarak giden Ensar H'nin, aralarında Y.B.D'nin (16) de bulunduğu 3 kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, tartışma sırasında Y.B.D'nin, Ensar H'yi göğsünden bıçakla yaraladığı tespit edildi.

Yaralanan Ensar H. hastaneye kaldırılırken, 3 şüphelinin olayın ardından bir video çekerek sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin serbest bırakıldığı, Y.B.D'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ensar H'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Büyükçekmece'de tartıştığı genci bıçakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de tartıştığı genci bıçakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de tartıştığı genci bıçakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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