Büyükçekmece'de tam kapanma sürecinde can dostlar mağdur olmayacak

Büyükçekmece Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçedeki 24 mahallede can dostların mama, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken, sağlık sorunları yaşayanlar için de veteriner hizmeti veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçedeki 24 mahallede can dostların mama, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken, sağlık sorunları yaşayanlar için de veteriner hizmeti veriyor.

Covid-19 virüsünün yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanların unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle 24 mahallede sokak hayvanlarının mama ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. "Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet" sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostların tedavisini de yapıyor.

Can dostlara beslenme ve sağlık hizmeti veriliyor

Korona virüs salgını kapsamında alınan 2 haftalık kapanma tedbirleri nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, günün ilk saatlerinde ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi için her türlü tedbiri alan belediye ekipleri barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit vermiyor.

Tıbbi müdahale yapılıyor

Uzman veteriner hekim kadrosu ile sokak hayvanlarını en iyi koşullarda bakmak için 7 gün 24 saat hizmet veren Büyükçekmece Belediyesi can dostların her türlü sağlık sorunlarına çare oluyor. Veteriner Şefliği ekipleri, sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da can dostlara gereken tıbbi müdahaleyi anında uyguluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı