Büyükçekmece'de sürüklenen yelkenli yat kurtarıldı
AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece seperasyon hattı üzerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan yatın kurtarıldığını bildirdi.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece seperasyon hattı üzerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan yatın kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükçekmece seperasyon hattı üzerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli yatın, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
???????
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel