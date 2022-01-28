Büyükçekmece'de sürüklenen yelkenli yat kurtarıldı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece seperasyon hattı üzerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan yatın kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükçekmece seperasyon hattı üzerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli yatın, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

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