Son dakika haberleri... BÜYÜKÇEKMECE'DE SOPALI GRUBUN MİNİBÜSE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

BÜYÜKÇEKMECE'de, sopalı bir grup, yol üzerinde çalışır haldeki minibüse saldırdı. Aralarında bir kadının da bulunduğu görülen grubun minibüsün camlarını kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopalar bulunan bir grup, bilinmeyen nedenle yol üzerinde çalışır vaziyetteki bir minibüse saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sopalı kişiler minibüsün çeşitli yerlerine vuruyor. Aralarında bir kadının olduğu da görülen görüntülerde, minibüsün camlarını kıran grup, sokak ortasında bağırmaya başlıyor. Saldırganları, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırmaya çalışıyor.