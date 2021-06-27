BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
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BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de sokakta kardeşleri ile oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı.

Büyükçekmece'de sokakta kardeşleri ile oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anları ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kardeşleri ile oyun oynayan çocuğa, sokaktan geçen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı küçük kız, hafif şekilde yaralandı. Çocuğa çarptığını fark eden otomobil sürücüsü ise panik yapıp tekrar gaza basınca az daha kıza yeniden çarpıyordu. Aracın üzerine geldiğini gören kız koşarak ailesinin yanına giderken, otomobil sürücüsü aracından inip çocuğu kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise sokakta bulunan sitenin kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
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