Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi - Haberler
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Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su basması sonucu isyan eden bir vatandaş gece 2 sıralarında durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Dizdariye Mahallesi Pazar Caddesi'nde bulunan 4 sokakta birden kanalizasyon taştı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. 2 araç yarıya kadar su altına kaldı. Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı. Taşkının gece saatlerinden itibaren başladığı ve durumun İSKİ'ye bildirildiği ancak ilgilenen kimsenin olmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Depoyu su bastı. Gece sahura kalkmıştım. Yazık şu hali gördünüz. Masrafı kim karşılayacak, kimse." dedi.

Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Büyükçekmece, İstanbul, İSKİ, su, 3. Sayfa, Haber

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