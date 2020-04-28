- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor
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- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor

- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor Büyükçekmece'de korona virüs salgını nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor
28.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:20

- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de korona virüs salgını nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

"Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet" sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostların tedavisini de yapıyor. Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, her sabah ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yapıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Veteriner Şefliği ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostlara da gereken tedaviyi uyguluyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren belediye ekipleri, sokaktaki can dostların her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

"Sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz"

Korona virüs salgının sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha sıklaştırdık ve arttırdık. Özellikle lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılmasının ardından yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" ifadesini kullandı.

- Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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