Büyükçekmece'de sokağa çıkamayan vatandaş mağdur edilmedi
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Büyükçekmece, Güncel

Büyükçekmece'de sokağa çıkamayan vatandaş mağdur edilmedi

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmedi.

12.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:13
Büyükçekmece'de sokağa çıkamayan vatandaş mağdur edilmedi

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmedi.

Büyükçekmece Belediyesi, 12 Nisan saat 24.00'te başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından ilçede seferberlik ilan etti. Evinden çıkamayan vatandaşların gıda, ilaç ve evde sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri eczanelerde de dezenfektasyon çalışmasını sürdürdü.

Evde sağlık hizmeti verildi

Belediye çağrı merkezine gelen telefonla ulaşan vatandaşların ihtiyaç duydukları temel gıda maddesi ve tıbbi ihtiyaçlar belediye ekipleri tarafından karşılanarak evlerine teslim edildi. Büyükçekmece'de 4 bölgede oluşturulan acil müdahale ekipleri, yalnız yaşayan evinden çıkmayan yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderirken, Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların tedavi, enjeksiyon ve pansuman ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri sokak hayvanları ve kuşları da unutmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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